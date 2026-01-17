В Карелии открылась фотовыставка художника Вадима Алексеева

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 41 0

На выставке представлены уникальные кадры, снятые за десятилетия экспедиций по труднодоступным регионам.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Карелии начала работу фотовыставка «Русский свет: путешествие сквозь пространство и время», автором которой стал путешественник и фотограф Вадим Алексеев. Экспозиция объединила снимки, созданные за более чем 30 лет полевых поездок по России и другим частям света.

В основу проекта лег личный архив автора, сформированный в ходе прохождения свыше 250 маршрутов. За это время Алексеев принимал участие в международных экспедициях, работал в Сибири, на Чукотке, в Гренландии и странах Южной Америки. Его фотоматериалы ранее публиковали в российских и зарубежных научно-популярных изданиях, включая «Вокруг света», National Geographic и «Русский репортер».

Выставка охватывает широкий географический диапазон — от западных окраин страны до дальневосточных островных территорий. В объектив фотографа попали малонаселенные и практически недоступные районы, где природа сохранила первозданный облик.

«Я показал только вот как насколько большой многообразный мир нашей страны <…> Пускай люди смотрят, пускай они задумываются, прочувствуют, захотят увидеть сами», — рассказал Алексеев корреспонденту 5-tv.ru.

Отдельный раздел экспозиции посвящен редким кадрам снежных барсов, сделанным в горах Тянь-Шаня. Как рассказал фотограф, группе потребовалось почти две недели наблюдений, прежде чем удалось запечатлеть животных в естественной среде обитания. Часть фотографий также была получена на специализированной биологической станции, занимающейся восстановлением популяции. Эти материалы демонстрируют впервые.

Фотовыставка будет доступна для посещения до 30 января.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:00
Найден «недостающий элемент»: эволюция человека предстала в новом свете
21:43
Начальника центра подготовки МВД в Сыктывкаре задержали по делу о взрыве гранаты
21:29
Протаранившему машину ДПС водителю Porsche в Балашихе предъявили обвинения
21:16
В США побили рекорд по количеству содержащихся под стражей мигрантов
21:00
Измена во благо: почему жены разрешают мужьям заводить любовниц
20:43
В Карелии открылась фотовыставка художника Вадима Алексеева

Сейчас читают

В Москве простились с народным артистом России Игорем Золотовицким
Ребрендинг «отеля смерти»: знаменитый клуб Ибицы меняет имидж после трагедий
Изоляция опасна: как общение помогает восстанавливать здоровье
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026