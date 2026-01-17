Гитлеровцы под Ленинградом убили более 800 душевнобольных смертельной инъекцией

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 24 0

Точное количество погибших и их имена еще предстоит уточнить.

ФСБ рассекретила массовую гибель пациентов Кащенко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Управление ФСБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области обнародовало ранее засекреченные материалы уголовного дела о массовой гибели пациентов психиатрической больницы имени Кащенко в ноябре 1941 года. 

Согласно документам, семь сотрудников учреждения и один местный житель добровольно исполнили распоряжение немецкого командования и участвовали в убийстве больных с психическими расстройствами путем смертельных инъекций.

«Согласно документам следствия и суда, семеро сотрудников больницы и еще один их пособник из числа местных жителей по указанию немецкого командования — коменданта района майора Шперлинга и местного коменданта капитана Хегера, а также назначенного ими начальника больницы Шахроманяна, добровольно согласились участвовать в отравлении душевнобольных путем введения смертельных инъекций», — рассказали в пресс-службе ФСБ ТАСС.

Согласно материалам, в августе 1941 года немецкие войска заняли усадьбу Сиворицы, где размещалась больница. Оккупанты разграбили корпуса и переправили около 1300 пациентов в помещения, рассчитанные всего на 200 человек. Людям ограничили питание: суточная норма хлеба снизилась до 100 граммов, а с октября еду перестали выдавать полностью.

К массовой расправе сотрудники больницы и их сообщник приступили 20 ноября 1941 года. По предварительным оценкам, около 850 пациентов получили смертельные инъекции. Судмедэксперт Андрей Владимирский отметил, что смертельный эффект могли вызвать комбинации морфина и солей тяжелых металлов.

В 1943 году нацисты попытались уничтожить следы преступления: останки жертв эксгумировали и сожгли силами пленных, которых затем убили. Суд приговорил семерых непосредственных исполнителей к расстрелу, а двух медсестер, Ядвигу Ракович и Эмилию Полякову, — к десяти годам заключения.

Историки подчеркнули, что точное количество погибших и их имена еще предстоит уточнить. Среди жертв были не только пожилые пациенты, но и подростки от 12 до 17 лет.

