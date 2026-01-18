«Пришло время»: Трамп призвал Иран найти стране новое руководство

Анастасия Антоненко
При этом, глава Белого дома не сказал, кто бы мог подойти на эту роль.

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Трамп призвал Иран найти стране новое руководство

Президент США Дональд Трамп призвал Иран найти новое правительство в связи с недавними протестами по всей стране. Об этом он сказал в интервью изданию Politico.

По мнению Трампа, власти исламской республики должны «надлежаще» управлять страной и привел себя в качестве примера. При этом он указал на недопустимость сосредотачивать внимание «на убийствах тысяч людей» для сохранения контроля.

«Чтобы страна продолжала функционировать, пусть даже на очень низком уровне, руководство должно сосредоточить внимание на надлежащем управлении», — сказал американский лидер.

Глава Белого дома призвал к поиску людей, которые будут способны возглавить Тегеран в будущем. При этом Трамп не сказал, кто бы мог подойти на эту роль.

Также президент США назвал Иран «худшим в мире местом для жизни из-за плохого руководства».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Трамп заявил, что ни представители арабских государств, ни Израиля не убеждали его отказаться от нанесения ударов по Ирану. По его словам, это решение он принял полностью самостоятельно. Повлиял и тот факт, что власти исламской республики отказались казнить более 800 демонстрантов.

Тем не менее, Катар и Оман попросили США не вмешиваться в ситуацию вокруг Ирана. Против возможной агрессии Вашингтона выступил даже давний союзник Соединенных Штатов — Саудовская Аравия. Страна не позволит американцам использовать свое воздушное пространство для пролета боевой авиации.

