«Гнусная ложь»: Матвиенко прокомментировала заявление европейских лидеров

Матвиенко: заявление из Европы о якобы нападении РФ на 19 стран — ложь

Слова о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 государств, но при этом ни одна страна за это время не совершала агрессию против России, — гнусная ложь. Так председатель Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала недавнее выступление главы евродипломатии Каи Каллас.

Политик уверена в том, что ничто не может оправдать эти преступные утверждения.

«И хотя мы понимаем, что за такими заявлениями европейских карликов их слабость и ничтожность, нет оправдания этой гнусной лжи», — говорится в тексте заявления Матвиенко, который был опубликован на официальном сайте Совфеда.

Также Валентина Матвиенко считает недопустимым то, чтобы европейские лидеры искажали факты и фальсифицировали исторические события. В своем заявлении председатель Совфеда напомнила, в том числе, про блокаду Ленинграда в период Великой Отечественной войны. Это, как заметила Матвиенко, является примером крупнейшего геноцида.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дипслужба ЕС не смогла разъяснить, на какие 19 стран якобы нападала Россия.

