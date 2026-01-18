«Гнусная ложь»: Матвиенко прокомментировала заявление европейских лидеров

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 61 0

Ранее Кая Каллас заявила, что Россия якобы за последние 100 лет напала на 19 государств.

Как Матвиенко отреагировала на слова Каи Каллас

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Матвиенко: заявление из Европы о якобы нападении РФ на 19 стран — ложь

Слова о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 государств, но при этом ни одна страна за это время не совершала агрессию против России, — гнусная ложь. Так председатель Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала недавнее выступление главы евродипломатии Каи Каллас.

Политик уверена в том, что ничто не может оправдать эти преступные утверждения.

«И хотя мы понимаем, что за такими заявлениями европейских карликов их слабость и ничтожность, нет оправдания этой гнусной лжи», — говорится в тексте заявления Матвиенко, который был опубликован на официальном сайте Совфеда.

Также Валентина Матвиенко считает недопустимым то, чтобы европейские лидеры искажали факты и фальсифицировали исторические события. В своем заявлении председатель Совфеда напомнила, в том числе, про блокаду Ленинграда в период Великой Отечественной войны. Это, как заметила Матвиенко, является примером крупнейшего геноцида.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дипслужба ЕС не смогла разъяснить, на какие 19 стран якобы нападала Россия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:12
Строгий запрет: кому нельзя пить святую воду и что не стоит с ней делать
10:00
«Грехи не смоются»: священник об ошибках на крещенских купаниях и их истинном смысле
9:50
Новая уловка: мошенники начали искать жертв в туристических сообществах
9:38
«Спасите Францию»: Макрону посоветовали отвлечься от Украины и Гренландии
9:22
Вильфанд предупредил россиян о температуре воды в проруби на Крещение
8:55
«Гнусная ложь»: Матвиенко прокомментировала заявление европейских лидеров

Сейчас читают

В Беслане обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома
Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года
Орбан: идея ЕС о репарациях Украине от России выходит за рамки сказок
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026