Дипслужба ЕС не смогла разъяснить, на какие 19 стран якобы нападала Россия

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Евродипломаты искали ответ на протяжении пяти недель.

Фото: www.globallookpress.com/Sascha Steinach

Представители Дипломатической службы Евросоюза (ЕС) не смогли перечислить все 19 стран, на которые якобы нападала Россия. Именно столько государств, по мнению главы евродипломатии Каи Каллас, пострадали из-за Москвы за последние 100 лет, о чем она публично вещала в массы.

Депутатский запрос на разъяснение громкого заявления Каллас в европейскую службу внешних действий 8 января направил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. Полученный ответ ведомства не содержал списка — ни одна страна не была названа. Причина в том, что упоминание якобы подчеркнет системный и продолжающийся характер «актов агрессии».

Примечательно, что ответ на запрос и поиск тех самых 19-ти государств, подвергшихся «агрессии», готовился европейскими дипломатами в течение пяти недель. Зато в тексте представители аппарата Каллас указали, что осведомлены о существовании РФ как субъекта международного права с 12 июня 1990 года.

Прежде официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала передать главе финского внешнеполитического ведомства Элине Валтонен книгу о финской русофобии и агрессии против Советской России. Так она отреагировала на слова Валтонен о пресловутом нападении РФ на 9 соседних государств за последние 100 лет. Финская чиновница еще и подчеркивала, что на Россию не покушался никто.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему ни одна страна ЕС не введет войска на Украину без согласия России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Дипслужба ЕС не смогла разъяснить, на какие 19 стран якобы нападала Россия
