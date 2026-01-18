Младшая дочь принца Эндрю отдалилась от отца, подозреваемого в связи с Эпштейном

|
Сергей Добровинский
Член королевской семьи опустошен разрывом с Евгенией.

Почему принцесса Евгения не общается с принцем Эндрю

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Принцесса Евгения сократила общение со своим отцом, принцем Эндрю, на фоне последствий скандала вокруг его связей с финансистом и секс-преступником Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Авторы статьи пишут, что принцесса Великобритании отказывается говорить с родителем и проигнорировала встречу с ним на Рождество. Отдаление от Эндрю началось после того, как правозащитница Вирджиния Джуффре обвинила принца в сексуальном насилии.

Также сообщалось, что член королевской семьи использовал поместье Сандрингем для встречи с подельницей Эпштейна Гислейн Максвелл, а также с эксплуатируемыми девушками, которых, предположительно, ему предоставлял осужденный финансист.

Также отмечается, что для Эндрю, который и так лишился всех королевских титулов в октябре 2025 года, разрыв с младшей дочерью стал тяжелым испытанием. По словам инсайдеров, опальный принц «опустошен». При этом старшая дочь, принцесса Беатрис, продолжает общаться с отцом, стараясь параллельно не уронить свое имя в глазах остальных членов монаршего семейства.

