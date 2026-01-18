Бизнесмена Самвела Карапетяна отпустили под домашний арест

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 39 0

У него есть проблемы со здоровьем.

Бизнесмена Самвела Карапетяна отпустили под домашний арест

Фото: Саверкин Александр/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бизнесмена Самвела Карапетяна, которого в Армении обвиняют в призывах к свержению власти и финансовых махинациях, отпустили из следственного изолятора под домашний арест. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат предпринимателя Арам Вардеванян.

По его словам, у Карапетяна есть проблемы со здоровьем и ему необходимо стационарное лечение. Также правозащитник подчеркнул, что подобное развитие ситуации было вполне ожидаемым, так как в этом деле присутствуютпризнаки противозакония.

«Любое противозаконие, даже самое большое противозаконие, которое имеет место по отношению к Самвелу Карапетяну, имеет начало и имеет конец», — сказал Арам Вардеванян.

Еще адвокат заявил, что рано или поздно политическое преследование в отношении его подзащитного прекратится.

Самвела Карапетяна задержали 18 июня 2025 года. Это произошло после того, как предприниматель поддержал армянскую церковь, тем самым выступив против действующей власти. В то время премьер страны Никола Пашиняна жестоко высказывался в адрес высших иерархов.

Позднее Карапетяну предъявили обвинения по трем статьям, среди которых неуплата налогов в особо крупном размере. Бизнесмен вину не признает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Самвела Карапетяна могут вновь отправить в СИЗО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:27
«Никак не противоречит»: Казанова о монашеском статусе и семейной жизни
14:09
Бизнесмена Самвела Карапетяна отпустили под домашний арест
13:57
Оксана Самойлова заставила Джигана подписать брачный контракт
13:51
Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ «Технополис Москва» за 20 лет
13:47
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
13:32
В Запорожской области из-за атаки ВСУ без света остались более 205 тысяч человек

Сейчас читают

В Беслане обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома
Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Чудо или выдумка: можно ли набрать святую воду на Крещение из-под крана

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026