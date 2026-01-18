Движение поездов изменится после запуска ВСМ Москва — Санкт-Петербург

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

В числе возможных новых направлений рассматривается маршрут до Казани.

Как изменится движение поездов после запуска ВСМ

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Схему движения дневных поездов «Сапсан» и «Аврора» на направлении Москва — Санкт-Петербург скорректируют после ввода в эксплуатацию первой линии высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВМС), который запланирован на 2028 год. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин в беседе с ТАСС.

При этом глава Минтранса отметил, что с началом работы ВСМ действующая организация движения этих поездов изменится. В то же время сами составы продолжат эксплуатироваться. Уточнялось, что их не выведут из парка, а перераспределят на другие востребованные маршруты.

По словам Никитина, «Сапсан» и «Аврора» могут направить на загруженные железнодорожные линии в других регионах страны. В числе возможных направлений министр назвал маршрут до Казани. Министр подчеркнул, что в настоящее время рассматриваются и другие варианты.

Перспективы развития ВСМ

Высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом рассматривается как один из ключевых инфраструктурных проектов федерального значения. Общая длина линии приблизится к 700 километрам.

Составы, которые будут курсировать по ВСМ, смогут разгоняться до 400 км/ч. При проектировании магистрали учитывались российские климатические условия: система движения рассчитана на стабильную и безопасную эксплуатацию даже при морозах до -50 градусов.

После ввода линии в эксплуатацию дорога между Москвой и Санкт-Петербургом будет занимать порядка двух часов. Путь от столицы до Твери сократится до 40 минут, а из Петербурга до Великого Новгорода — примерно до получаса. Кроме того, запуск ВСМ позволит перераспределить пассажиропотоки и высвободить мощности действующих железных дорог для увеличения объемов грузовых перевозок.

Направление Москва — Санкт-Петербург станет стартовой точкой для формирования масштабной сети высокоскоростных магистралей. В дальнейшем планируется связать столицу с Екатеринбургом через Нижний Новгород и Казань, а также открыть скоростные линии в сторону Рязани, Адлера и Минска. В разработке и выпуске оборудования задействованы более 150 отечественных компаний, а также свыше 500 инженеров и специалистов в сфере IT.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названы детали строительства ВСМ Москва — Петербург.


