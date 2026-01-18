В Чили лесные пожары вынудили 20 тысяч человек покинуть свои дома

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

На территории страны зафиксировано 19 очагов возгорания.

Что известно о лесных пожарах в Чили

Фото: www.globallookpress.com/Xinhua

Южные регионы Чили оказались во власти масштабных лесных пожаров, из-за чего власти страны ввели режим чрезвычайного положения. Увеличение площади возгорания привело к эвакуации примерно 20 тысяч человек. Об этом сообщило издание Straits Times.

Решение о введении ЧП принял президент Чили Габриэль Борич. Особо сложная ситуация сложилась в регионах Нубле и Биобио, которые расположены к югу от Сантьяго. Там пламя распространялось с высокой скоростью. По информации экстренных служб, на территории страны зафиксировано 19 очагов возгорания, при этом 12 из них находятся именно в этих двух регионах.

Пожарные продолжают работу в усиленном режиме. Глава государства подчеркнул, что для борьбы с огнем были мобилизованы все доступные силы и средства. Данные о погибших и точные масштабы ущерба пока не поступали.

При этом директор Национальной службы по предотвращению и реагированию на чрезвычайные ситуации Алисия Себриан сообщила, что основная часть эвакуированных — жители городов Пенко и Лиркен в регионе Биобио, где в общей сложности проживает около 60 тысяч человек.

Местные телеканалы показали кадры последствий стихии. На них попали сгоревшие автомобили, поврежденные здания и разрушенные объекты инфраструктуры.

Лесные пожары в южно-центральной части Чили в последние годы происходили все чаще. Так, в феврале 2024 года крупные возгорания в районе Винья-дель-Мар унесли жизни 138 человек и затронули порядка 16 тысяч жителей.

Ранее, писал 5-tv.ru, пожар в Праге уничтожил коллекцию ретроавтомобилей.

