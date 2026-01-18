«Сломаны ребра»: подросток пострадал после конфликта на горке в Екатеринбурге

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив

Следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения мужчины на 13-летнего мальчика.

Подросток в Екатеринбурге получил переломы на горке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Подросток в Екатеринбурге получил переломы после конфликта на горке

В Екатеринбурге мужчина жестоко избил 13-летнего подростка, который случайно задел его жену во время катания на снегокате с горы. Мама пострадавшего рассказала об инциденте 5-tv.ru.

По ее словам, мальчик катался с другом и не успел ничего сделать, чтобы не столкнуться с женщиной. Перед ударом подросток оттолкнул снегокат, чтобы смягчить столкновение, но при этом собственным телом задел жену мужчины. Сразу после этого мужчина набросился на ребенка с кулаками.

«У него сломаны ребра», — уточнила мать.

Личности нападавшего и женщины, с которой столкнулся подросток, пока не установлены.

Семья пострадавшего уже подала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новгородской области два человека погибли во время катания на тюбинге. По предварительным данным, молодой человек 2005 года рождения управляя автомобилем «ВАЗ 2114» решил взять «ватрушку» на буксир.

