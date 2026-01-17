В Новгородской области два человека погибли во время катания на тюбинге

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

«Ватрушку» буксировал автомобиль.

Столкновение авто и тюбинга: погибли два человека

Фото: Telegram/ Управления Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области/ugibdd53

В городе Сольцы Новгородской области два человека погибли во время катания на тюбинге. Об этом сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции УМВД.

По предварительным данным, молодой человек 2005 года рождения управляя автомобилем «ВАЗ 2114» начал буксировать тюбинг, на котором находились две девушки. Во время катания тюбинг влетел в двигавшийся во встречном направлении авто.

В результате происшествия девушки, находящиеся на «ватрушке», скончались на месте.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранительные органы устанавливают личности погибших, а также выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, во Владимирской области произошло ДТП с участием автобуса и легковой машины. Авария случилась утром в городе Муром на пересечении улиц Советская и Артема. В результате инцидента пострадали семь пассажиров.

До этого девять человек получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной трассе в Республике Карелия.


