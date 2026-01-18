Водитель снесшего пешеходный мост самосвала доставлен в больницу

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

ДТП произошло в Каменск-Шахтинске на трассе М-4.

Кто пострадал на трассе, где самосвал снес пешеходный мост

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Водитель снесшего пешеходный мост самосвала в Ростовской области, доставлен в центральную городскую больницу города Каменск-Шахтинский. Об этом сообщил мэр города Александр Камоцкий в Telegram-канале.

«Сейчас нахожусь на 929 км трассы М-4 „Дон“, пострадал водитель фуры, он доставлен в ЦГБ города, также получила повреждения встречная машина, водитель не пострадал», — говорится в публикации градоначальника.

Фото: Telegram/Александр Камоцкий/AlexsandrKamotskiy

Камоцкий уточнил, что в настоящее время движение осуществляется по двум полосам в сторону Москвы и по одной полосе в сторону Ростова-на-Дону. Он также добавил, что к утру последствия ДТП будут устранены.

В воскресенье, 18 января, в Ростовской области самосвал с открытым кузовом зацепил надземный пешеходный переход, в результате чего он обрушился на землю. Инцидент произошел в Каменске-Шахтинском на трассе М-4. Мост рухнул прямо на проезжающие под ним автомобили. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Великом Новгороде автобус врезался в жилой дом. В момент аварии в салоне транспортного средства находились три пассажира.

