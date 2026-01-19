«Холодно, но круто!» — в крещенском купании приняли участие двое иностранцев

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Англичане остались в восторге от русской традиции окунания в прорубь.

Фото, видео: 5-tv.ru

В крещенском купании приняли участие двое иностранцев

В Москве и Подмосковье с вечера 18 января начались крещенские купания — верующие отважно окунаются в ледяные проруби. В купели парка «Серебряный бор» окунаются не только православные христиане, но и приезжие иностранцы. Двое англичан рассказали о своих ощущениях корреспонденту 5-tv.ru.

«Было холодно. Хорошо. Как сказали бы в России, я замерз, но это было фантастически! Англичане бы сказали „invigorating“ (бодряще — Прим. Ред.)», — радостно сказал Люк.

Это было не первое крещенское купание в проруби у Люка. Впервые он окунулся четыре года назад. Сейчас он приехал в Россию вместе с другом Майком. Они решили поучаствовать в русской традиции, которая им очень нравится.

«Холодно. Но это круто, мне нравится», — поделился Майк.

По словам Майка, это его не первое окунание в прорубь. Для него это привычное дело — он несколько раз принимал участие в соревнованиях.

«Это великолепно! Я очень это люблю. Вообще весь мир должен это попробовать. Это настоящая отличная русская традиция. Мне очень нравится», — восторженно сказал Майк, отвечая на вопрос журналиста, как он относится к этой русской традиции.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, один из жителей Петербурга впервые прошел через традицию купание в проруби на Крещении. Он поделился своими эмоциями с корреспондентом Пятого канала.

