«Буду повторять»: житель Петербурга рассказал о своем первом крещенском купании

Места для купаний тщательно подготовлены: обеспечены отаплеваемые шатры с раздевалками и зоны с горячими напитками.

Житель Петербурга решил повторять обряд купания в проруби ежегодно

В Санкт-Петербурге с вечера 18 января проходят крещенские купания. Несколько купелей расположены возле озера Долгое. Один из жителей Северной столицы впервые прошел через эту традицию. Он рассказал о своих эмоциях и ощущениях корреспонденту 5-tv.ru

«Это мой первый раз, я думал, будет более серьезно. Нормально. Может с головой (окунуться — Прим. Ред.) будет эффектнее, а так хорошо», — поделился Арсений.

Он добавил, что ему не было страшно, поскольку каждый день принимает контрастный душ. По словам Арсения, купание в проруби ему понравилось, и теперь он будет повторять этот обряд ежегодно.

На территории зоны купаний расположены два отапливаемых шатра с мужскими и женскими раздевалками, есть зона с горячим чаем и кофе, а возле каждой проруби дежурят сотрудники поисково-спасательной службы. 

Крещение Господне

Православные россияне 19 января отмечают Крещение Господне, один из важнейших религиозных праздников. Он посвящен крещению Господа пророком Иоанном Предтечей в реке Иордан. В этот момент на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, а с небес прозвучал голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный».

В праздник Крещения Господня после завершения Литургии в храмах совершается чин великого освящения воды. Обряд совершается также накануне, в Крещенский сочельник. 

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, около 600 человек приняли участие в крещенских купаниях при температуре -40 на озере Красное в Кемерово.

