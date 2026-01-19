На Солнце произошла первая в году вспышка максимального класса

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 13 0

По предварительным данным, она может сопровождаться выбросом плазмы в сторону Земли.

Самая сильная вспышка на Солнце январь 2026

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Солнце зарегистрировали вспышку максимального уровня интенсивности. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, вспышка достигла пика в 21:09 по московскому времени. Ей присвоен балл X1.95. Это первая вспышка высшего класса в 2026 году.

Взрыв произошел в центральной части Солнца и затронул область протяженностью около полумиллиона километров. Специалисты отмечают, что вспышка могла сопровождаться выбросом в космос сразу двух протуберанцев.

В районе вспышки зафиксировано движение солнечного вещества, что указывает на формирование плазменного облака. Его траектория в настоящее время изучается, однако, с учетом расположения активной области, выброшенная плазма может направиться в сторону Земли.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Солнце увидели дыру в форме единицы. На Солнце сформировалась крупная корональная дыра (область в короне Солнца, в которой отмечается понижение плотности и температуры плазмы. — Прим. ред.) в форме единицы.

Связано это со спадом солнечной активности после прохождения пика, который пришелся на октябрь — декабрь 2024 года. Из-за этого процесса, в том числе, заметно увеличилось количество магнитных бурь.

По данным ученых, нынешнее состояние светила указывает на сохранение этой тенденции. Согласно прогнозам, в этом году магнитных бурь может быть больше чем раньше.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:48
Число погибших при сходе поездов с рельсов в Испании выросло до 21
2:23
На Солнце произошла первая в году вспышка максимального класса
2:01
Число погибших при сходе поездов в Испании выросло до семи
1:39
Умер режиссер мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс
1:19
«Холодно, но круто!» — в крещенском купании приняли участие двое иностранцев
0:58
Тренд на «чистые» рационы: эксперт развеял миф о пользе боулов и смузи

Сейчас читают

«Холодно, но круто!» — в крещенском купании приняли участие двое иностранцев
В Москве и Подмосковье прошли крещенские купания
«Неуправляемая» принцесса Диана: как ее прогулка по минному полю изменила мировую политику
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026