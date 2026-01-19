На Солнце произошла первая в году вспышка максимального класса

На Солнце зарегистрировали вспышку максимального уровня интенсивности. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, вспышка достигла пика в 21:09 по московскому времени. Ей присвоен балл X1.95. Это первая вспышка высшего класса в 2026 году.

Взрыв произошел в центральной части Солнца и затронул область протяженностью около полумиллиона километров. Специалисты отмечают, что вспышка могла сопровождаться выбросом в космос сразу двух протуберанцев.

В районе вспышки зафиксировано движение солнечного вещества, что указывает на формирование плазменного облака. Его траектория в настоящее время изучается, однако, с учетом расположения активной области, выброшенная плазма может направиться в сторону Земли.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Солнце увидели дыру в форме единицы. На Солнце сформировалась крупная корональная дыра (область в короне Солнца, в которой отмечается понижение плотности и температуры плазмы. — Прим. ред.) в форме единицы.

Связано это со спадом солнечной активности после прохождения пика, который пришелся на октябрь — декабрь 2024 года. Из-за этого процесса, в том числе, заметно увеличилось количество магнитных бурь.

По данным ученых, нынешнее состояние светила указывает на сохранение этой тенденции. Согласно прогнозам, в этом году магнитных бурь может быть больше чем раньше.

