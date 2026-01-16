На Солнце зафиксировали корональную дыру в форме единицы

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Высота рисунка — около одного миллиона километров.

На Солнце зафиксировали корональную дыру необычной формы

Фото: лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

На Солнце сформировалась крупная корональная дыра в форме единицы. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«На Солнце сформировалась очередная крупная корональная дыра, на этот раз довольно необычной формы. Напоминает огромную перевернутую цифру „1“, хотя при наличии фантазии тут, как и в облаках, наверное, много что можно разглядеть. Высота „цифры“ — около одного миллиона километров», — сказано в публикации.

Как отметили специалисты, на Солнце активно появляются новые корональные дыры. Связано это со спадом солнечной активности после прохождения пика, который пришелся на октябрь — декабрь 2024 года. Из-за этого процесса, в том числе, заметно увеличилось количество магнитных бурь.

По данным ученых, нынешнее состояние светила указывает на сохранение этой тенденции. Согласно прогнозам, в этом году магнитных бурь может быть больше чем раньше.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Солнце зафиксирована вторая мощная вспышка с начала 2026 года. Активная область № 4341, которая в начале января отметилась двумя мощными выбросами энергии на обратной стороне Солнца, теперь повернулась к Земле. В лаборатории отметили, что именно этот участок светила в ближайшее время, вероятнее всего, станет основным источником сообщений о солнечной активности. Максимум излучения зафиксировали в 23:33 по московскому времени.

