Число погибших при сходе поездов с рельсов в Испании выросло до 21

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 17 0

Не исключено, что под завалами все еще могут находиться люди.

Фото: www.globallookpress.com/Clara Carrasco

Количество погибших при сходе двух поездов с рельсов в испанской провинции Кордова выросло до 21 человека. Об этом сообщило агентство EFE.

По его данным, десятки человек получили тяжелые ранения, при этом точное число пострадавших уточняется. Не исключено, что под завалами все еще могут находиться люди.

На борту поезда «Ирио», следовавшего в сторону Мадрида, находилось не менее 317 пассажиров. Информации о количестве людей во втором поезде пока нет.

На месте катастрофы продолжаются спасательные работы. К операции привлечены десятки бригад экстренных служб, вертолеты и военные подразделения. В районе аварии развернут полевой госпиталь для оказания помощи пострадавшим.

Причины крушения устанавливаются, ведется расследование. 

Ранее, писал 5-tv.ru, в Ростовской области самосвал снес надземный пешеходный переход. Инцидент произошел в Каменске-Шахтинском на трассе М-4. Мост рухнул прямо на проезжающие под ним автомобили. Водитель был доставлен в центральную городскую больницу города Каменск-Шахтинский.

