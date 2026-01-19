Александр Лукашенко принял участие в традиционном крещенском купании в проруби

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 января принял участие в традиционном купании в проруби накануне православного праздника Крещения. Об этом сообщили в Telegram-канале «Пул Первого».

Там отметили, что участие Лукашенко в крещенских купаниях уже стало традицией.

Уточняется, что в момент купания температура воздуха составляла минус 15 градусов. Несмотря на мороз, Лукашенко без спешки зашел в прорубь и полностью окунулся в ледяную воду. На видео он запечатлен в белой долгополой рубахе — одежде для крещенских купаний.

Рядом с прорубью находился шпиц по кличке Умка, который сопровождал президента и ожидал его на берегу.

Крещение Господне

Праздник посвящен крещению Господа пророком Иоанном Предтечей в реке Иордан. В этот момент на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, а с небес прозвучал голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный».

Впервые людям явлена Святая Троица в полном составе. Бог-Отец — это голос с небес, Бог-Сын — Иисус Христос, Бог-Святой Дух — голубь. Крестившись, Иисус не стал Богом, а лишь открыл себя собравшимся у Иордана.

