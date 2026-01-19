В Госдуме рассмотрят законопроект об индексации зарплат

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Размер повышения доходов работников, по замыслу авторов инициативы, должен соответствовать уровню инфляции.

Будет ли индексация зарплат в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Государственная дума в весеннюю сессию рассмотрит законопроект, предусматривающий обязательную ежегодную индексацию заработных плат россиян не ниже уровня инфляции. Об этом 19 января сообщил ТАСС председатель комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата, соответствующая законодательная инициатива уже внесена на рассмотрение парламента. Он подчеркнул, что индексация должна быть ощутимой для работников.

«Я считаю, и такой проект закона внесен в Государственную думу, что работодатель должен индексировать заработную плату работника таким образом, чтобы работник мог ощутить (это. — Прим. Ред.)», — заявил Нилов.

Парламентарий обратил внимание, что индексация социальных пособий традиционно проводится с 1 февраля, поскольку к этому моменту становится известен окончательный уровень инфляции за прошедший год. По его мнению, аналогичный подход должен применяться и к заработным платам.

Нилов отметил, что ежегодная индексация зарплат необходима для сохранения покупательной способности доходов граждан и должна как минимум соответствовать уровню инфляции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому в России повысят пенсии в феврале 2026 года.

