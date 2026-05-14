В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев, Ксения Горячева и вице-спикер Владислав Даванков предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу. Документ уже направили на рассмотрение правительства. С текстом законопроекта ознакомилось ТАСС.

Парламентарии предлагают внести изменения в статью 219 Налогового кодекса РФ и добавить отдельный социальный вычет для молодоженов. Речь идет о компенсации расходов, связанных с организацией свадебного торжества и регистрацией брака.

Согласно инициативе, супруги смогут вернуть часть средств, потраченных на товары и услуги для свадьбы. Предполагается, что воспользоваться мерой поддержки можно будет только один раз. Установлено ограничение по сумме: максимальный размер вычета составит 400 тысяч рублей на одну пару.

При этом новый вычет хотят сделать независимым от действующего лимита социальных налоговых льгот, которые предоставляются, например, за лечение, обучение или спортивные занятия.

Из общей суммы налогового вычета предлагается исключить затраты, которые были покрыты работодателем, материнским капиталом или другими формами государственной поддержки. Также в расчет не будут включаться расходы на алкоголь, спиртосодержащие напитки, табачные изделия и никотинсодержащую продукцию.

Если закон примут, новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года. Авторы инициативы считают, что такая мера поможет снизить финансовую нагрузку на молодые семьи, а также сделает рынок свадебных услуг более прозрачным.

