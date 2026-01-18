Две категории граждан: кому в России повысят пенсии в феврале 2026 года

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 17 0

Выплата может увеличиться на 29%.

Кому повысят пенсию в феврале 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Экономист Балынин: пенсии вырастут на 29% в феврале для двух категорий граждан

В России в феврале 2026 года пенсии вырастут на 29% у двух категорий граждан. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

В первую очередь, увеличение пенсии коснется 80-летних юбиляров февраля. Для них предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а также надбавки за уход.

По словам Балынина, пенсионер, у которого выплата в декабре составляла 35 125 рублей, после январской индексации на 7,6% она выросла до 37 794,5 рубля. А в феврале, с учетом новых надбавок, превысит 48 000 рублей. Таким образом, выплата увеличится на 29%.

Вторая группа — получатели специальных доплат к пенсиям. В нее входят члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работники организаций угольной промышленности. Балынин уточнил, что у летчиков доплата предусмотрена при выслуге не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Если человек был уволен с работы по состоянию здоровья, то требования снижаются на пять лет.

Доплата к пенсиям у работников организаций угольной промышленности положена тем, кто проработал на добыче угля и сланца в режиме полного рабочего дня не менее 25 лет.

«Непосредственно суммы увеличения доплат к пенсиям указанной группы пенсионеров будут индивидуальны для каждого получателя доплаты. Например, оно будет произведено в том случае, если у получателей были неучтенные данные, и они подали соответствующее заявление в четвертом квартале 2025 года», — подытожил Балынин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что какую пенсию получает народная артистка России Лариса Долина.

Две категории граждан: кому в России повысят пенсии в феврале 2026 года
