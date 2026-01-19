Смертельное ДТП: грузовик протаранил легковой автомобиль в Москве

По предварительной версии, легковушка остановилась из-за неисправности.

Фото, видео: 5-tv.ru

Женщина погибла в ДТП с грузовиком в Москве

В Москве грузовик на полной скорости врезался в стоящий на дороге автомобиль. Погибла женщина — водитель легковушки. Ее шестилетнего сына с тяжелыми травмами увезли в больницу. По основной версии, машина остановилась из-за неисправности. При этом погибшая лишь заглушила двигатель, а аварийный знак не выставила. На месте ДТП сейчас работает полиция, движение затруднено.

Ранее, писал  5-tv.ru, четыре человека погибли при столкновении авто с поездом под Псковом.

Легковой автомобиль Renault Logan выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым поездом, который следовал по маршруту Псков — Великие Луки. В автомобиле находились четыре человека. 

Грузовой состав в результате происшествия получил лишь незначительные повреждения, однако движение поездов на этом участке временно приостановили. Авария случилась на переезде вблизи деревни Чернушка Локнянского района. 

