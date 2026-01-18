Четыре человека погибли при столкновении авто с поездом под Псковом

Смертельное ДТП с участием железнодорожного транспорта произошло в Псковской области. Источник 5-tv.ru сообщил, что авария случилась на переезде вблизи деревни Чернушка Локнянского района.

По имеющейся информации, легковой автомобиль Renault Logan выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым поездом, который следовал по маршруту Псков — Великие Луки. В автомобиле находились четыре человека. Известно, что все они получили смертельные травмы.

Грузовой состав в результате происшествия получил лишь незначительные повреждения, однако движение поездов на этом участке временно приостановили.

На месте аварии в данный момент работают сотрудники экстренных служб: пожарные расчеты, бригады скорой помощи и инспекторы ГАИ. Правоохранительные органы устанавливают точные причины и обстоятельства случившегося.

