В Китае зафиксировали резкий спад численности населения

Численность населения Китая в 2025 году сократилась на 3,39 миллиона человек и составила 1,40489 миллиарда жителей. Такие данные опубликовало Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР в ежегодном демографическом докладе.

В отчетный период в стране было зарегистрировано 7,92 миллиона новорожденных при 11,31 миллиона смертей. Этот факт показал отрицательный естественный прирост. Коэффициенты рождаемости и смертности составили 5,63 и 8,04 промилле соответственно, что подтвердило длительную демографическую тенденцию к снижению численности населения.

Согласно официальным данным, мужское население КНР сократилось до 716,85 миллиона, а женское — до 688,04 миллионов человек. Кроме того, число граждан трудоспособного возраста от 16 до 59 лет уменьшилось до 851,36 миллиона, в то время как граждане старше 65 лет выросло до 223,65 миллиона.

При этом одновременно продолжился процесс урбанизации, повысив уровень до 67,89%.

В последние годы китайское правительство предпринимает меры по расширению системы ухода за несовершеннолетними гражданами, стремится создать благоприятную для деторождения социальную атмосферу, а также усиливает поддержку населению в сфере образования, жилья и занятости.

