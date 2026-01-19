Целая цепочка: какие сервисы помогают москвичам избавляться от ненужного

Более 125 тысяч предметов в Москве было утилизировано при помощи сервиса «Вывоз ненужных вещей». Об этом сообщил портал mos.ru.

На сайте уточнили, что жители столицы при помощи данного сервиса утилизировали более 125 тысяч предметов, в том числе старую мебель, крупногабаритную бытовую технику и даже транспортные средства.

Отвозятся они не просто на свалки, а на специализированные пункты переработки и утилизации. Многим деталям и элементам, входящих в состав вывезенных у москвичей предметов, дают вторую жизнь. Например, при разборе старой стиральной машины металл прессуют и отправляют на металлургические комбинаты, пластик измельчают до состояния гранул, которые используют для производства новых изделий, а электронные платы являются источником цветных металлов.

Если имеются опасные компоненты, например, фреон из холодильников, их правильно и безопасно утилизируют.

«В этой цепочке активно задействованы московские и подмосковные предприятия. Одни разбирают и сортируют отходы, а другие используют полученное сырье для выпуска новой продукции», — говорится в материале портала.

Данная услуга пользуется все большей популярностью, причем не только у представителей старшего поколения, как это было раньше, но и у молодежи. Это связанно, в том числе и с ростом экологической осознанности.

