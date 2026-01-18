Прощай, красавица: как правильно убрать елку и новогодний декор?

Эксперт Золотарева: неправильная уборка елки может ухудшить качество воздуха

Процесс избавления от новогодней елки и декоративных элементов способен негативно повлиять на качество воздуха дома. Об особенностях правильной уборки после праздников поведала Газете.ру Мария Золотарева, доцент кафедры биотехнологий и промышленного производства лекарств Московского технологического университета (МИРЭА).

Она пояснила, что живое хвойное дерево, которое давно высохло, не только сбрасывает иглы, но и распространяет микроскопические частички древесной смолы. Они перемешиваются с бытовой пылью, формируя взвесь, что может вызвать неприятные ощущения в дыхательной системе у аллергиков и астматиков.

Чтобы избежать негативных последствий, необходимо аккуратно запаковать елку в прочную пленку либо ткань еще до момента выноса из помещения, желательно заранее увлажнить поверхность растения обыкновенным распылителем воды. Важно учитывать, что использованная живая елка классифицируется как крупногабаритный мусор, поэтому ее необходимо размещать только на специально оборудованных территориях.

Эксперт обратила внимание и на проблемы с искусственными елками, длительное пребывание которых в теплом жилом помещении интенсивно накапливает пыль на синтетических веточках. Такие загрязнения зачастую содержат городские примеси различной природы.

Золотарева порекомендовала бережно очистить пластиковую елочку специальным приспособлением («пипидастр») или тканью, увлажненной разбавленным уксусом, после чего промыть чистой водой и просушить. Такая методика позволяет избавиться от основной массы грязи и нейтрализует электростатическое поле, притягивающее пыль.

Украшения тоже нуждаются в аккуратном обращении. Со временем устаревшие гирлянды и дождик начинают распадаться, превращаясь в мельчайшие пластиковые фрагменты, с которыми с трудом справляется пылесос. Для их сбора лучше использовать слегка влажную ткань из микрофибры или гигроскопичные бумажные салфетки.

При случайном повреждении стеклянных игрушек уборку надо проводить поэтапно: вначале убрать большие куски стекла, затем собрать мелкую крошку влажной тряпочкой или липким скотчем. Последним этапом станет тщательная чистка пространства пылесосом с установленным НЕРА-фильтром и проведение влажной уборки.

Завершающим этапом по удалению декора должна быть влажная уборка всей комнаты — мебели, оконных рам, напольного покрытия. Таким образом удастся избавиться от остатков пыли и микрочастиц украшений.

Эксперт посоветовала использовать экологически чистые препараты с антимикробными свойствами, изготовленные на основе аммонийных солей четвертого порядка, а также слабые растворы перекиси водорода или спирта. После обработки помещения комнату обязательно нужно проветрить.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Москве началась экологическая акция по утилизации новогодних елок. Сдать живую новогоднюю елку или сосну высотой до 2,5 метров на переработку можно двумя способами.

