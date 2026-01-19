В России планируют уточнить требования к земельным участкам

РИА Новости: в России могут измениться требования к садовым участкам

Власти России в 2026 году планируют уточнить требования к земельным участкам, включаемым в границы территории садоводства, а также упростить процесс оформления прав на общее имущество СНТ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документы правительства РФ.

Подготовкой законодательных поправок занимается Росреестр. Изменения планируется внести в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Уточняется, что в марте 2026 года проект должны предоставить в правительство, а в ноябре — внести на рассмотрение Государственной думы.

По действующим требованиям, в земельные участки, которые включаются в границы территории садоводства, запрещено присоединять участки, принадлежащие лицам, которые не являются учредителями товарищества. Исключением являются участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.

Новый проект предусматривает, что в границы территории садоводства также будет запрещено включать участки тех, кто не является учредителем. При этом в границы уже созданной территории эти земельные участки могут быть включены с согласия таких лиц.

Из документов правительства следует, что законопроект должен усовершенствовать регулирование вопросов возникновения права общей долевой собственности на имущество общего пользования СНТ. В него входят участки общего назначения, то есть вся земля на территории СНТ, кроме непосредственно садовых участков собственников. Это могут быть, например, спортивные площадки, скверы, дороги и проезды, а также места для мусора.

В настоящее время, по закону, общее имущество СНТ должно находиться в общей долевой собственности владельцев садовых участков. Для ее оформления нужно созвать общее собрание членов товарищества, пропорционально рассчитать доли, а после оформить в Росреестре право на имущество общего пользования. Изменения в законе позволят упростить эту процедуру.

Кроме того, поправки позволят отрегулировать механизмы передачи такого имущества в пользование ресурсоснабжающим организациям, например, электросетевым или газовым компаниям, в том числе при проведении социальной газификации товарищества.

Ранее, 1 сентября 2025 года, в силу вступил закон, который запрещает владельцам дачных участков и домов, занимающимся садоводством и огородничеством, разделять жилые и садовые дома между собственниками. Также закон запрещает продавать садовые дома между собственниками.

Также в ноябре 2025 года Росреестр предложил внести поправки в КоАП РФ, благодаря которым можно будет бесконтактно возбуждать дела об административных правонарушениях в области земельного хозяйства и наблюдать за участками россиян с помощью беспилотников, самолетов или спутников. Такая мера будет стимулировать правообладателей обращать более пристальное внимание на состояние своих земельных участков, а также позволит повысить объективность принятия решений в области земельного контроля.

