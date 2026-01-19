Великий чин освящения воды прошел в канун Крещения на Западном берегу реки Иордан

Крещение Господне отмечают православные христиане по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке. В канун праздника на Западном берегу реки Иордан прошел Великий чин освящения воды.

Паломники во главе с Иерусалимским патриархом совершили молитвенное шествие. Затем Феофил Третий погрузил крест в воды Иордана, после чего верующие в белых одеждах совершили омовение. Таким образом была воссоздана библейская сцена крещения Иисуса Христа пророком Иоанном Предтечей.

Ранее 5-tv.ru писал, что миллионы верующих окунулись в проруби на Крещение в России.

Мотивы у всех разные. Но важно понимать: сегодня купание в проруби или купели — это не строгое следование канону. Традиция на стыке веры, культуры и характера. И, конечно, здравого смысла. Подходить ко всему с умом и ответственностью. Приходить трезвым, и подготовленным: резиновые тапочки, полотенце и сменное белье.

Одними из первых окунулись на Сахалине. Некоторые гости региона специально приехали на остров, чтобы нырнуть в ледяную воду.

