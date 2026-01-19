Воспитательница задушила ребенка ради хайпа за пять дней до его первого дня рождения

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

Жестокое обращение с детьми было систематическим.

В США воспитательница задушила ребенка ради хайпа

Фото: www.globallookpress.com/Charles Reed

Воспитатель задушила ребенка ради хайпа за пять дней до его первого дня рождения

В американском штате Миннесота 18-летняя девушка задушила 11-месячного мальчика в детском саду. Об этом сообщило Mirror.

Сотруднице воспитательного учреждения уже предъявлены обвинения в убийстве и нападении при отягчающих обстоятельствах. Трагедия произошла всего за пять дней до того, как малышу должен был исполниться один год.

Согласно материалам дела, девушка сама вызвала экстренные службы и заявила правоохранителям, что ребенок перестал дышать. В ходе расследования выяснилось, что действия подозреваемой носили осознанный характер.

Следователи установили, что инцидент с погибшим стал не первым подозрительным случаем за время трехнедельной работы девушки в учреждении. Буквально за три дня до смерти мальчика полиция выезжала на вызов к другой девочке, у которой изо рта шли пена и кровь. Тогда медики сочли это внезапным недомоганием, однако позже выяснилось, что приступы у детей происходили после личного контакта с подозреваемой.

Шериф округа отметил, что у полиции есть веские основания полагать, что девушка трижды пыталась задушить подопечных, чтобы спровоцировать кризисную ситуацию и оказаться в центре внимания.

«У нас есть основания полагать, что Теа Рассел намеренно душила этих детей три раза, чтобы привлечь к себе внимание. И этот третий инцидент трагически привел к смерти», — рассказал начальник полиции на пресс-конференции.

Власти штата уже приостановили лицензию детского сада из-за угрозы жизни воспитанников. На данный момент правоохранительные органы продолжают проверять прошлые места работы обвиняемой на предмет аналогичных подозрительных инцидентов.

В некрологе семьи погибшего мальчика говорится, что он был ребенком, который одним своим присутствием и улыбкой дарил людям радость.

