«Мама знает лучше»: A$AP Rocky о начале отношений с Рианной

Рэпер A$AP Rocky рассказал, что на отношения с Рианной его подтолкнула мама

Американский рэпер A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Ателастон Майерс) рассказал, как решился на серьезные отношения с певицей Рианна. По его словам, ключевую роль в этом сыграл совет матери, которая с самого начала была уверена, что исполнительница ему подходит. Этим артист поделился в интервью Popcast.

Рэпер вспомнил, что долгое время их общение с Рианной ограничивалось форматом «друзья с привилегиями». Несмотря на тесную связь, он не решался сделать следующий шаг, считая, что чувства с ее стороны отсутствуют.

«Мама говорила что-то вроде: „Я знаю, что тебе нравится девушка, с которой ты сейчас… но я хочу, чтобы ты был с РиРи!“ А я отвечал: „Ма, мы просто друзья, она не любит меня“. Но она повторяла: „Она настоящая — а мама знает лучше“», — рассказал музыкант.

Как отметил A$AP Rocky, со временем он понял, что мать была права, и решился на серьезные отношения. Сегодня пара воспитывает троих детей — двух сыновей и дочь. Старший сын Риза родился в мае 2022 года, второй сын Рает Роуз — в августе 2023 года. В сентябре 2025 года у пары родилась дочь Роки.

Рианна и A$AP Rocky знакомы с 2012 года — тогда они впервые выступили вместе на церемонии MTV VMA.

Официально о романтических отношениях стало известно в ноябре 2020 года. Несмотря на то, что артисты официально не объявляли о свадьбе, слухи о тайном браке ходят с 2022 года — сам рэпер неоднократно называл Рианну своей женой в интервью.

