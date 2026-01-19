Не обморожение: как проявляется аллергия на холод

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 46 0

Специфическая реакция на мороз может возникнуть из-за ряда хронических заболеваний.

Какие симптомы у аллергии на мороз

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Аллергия на холод может проявиться конъюнктивитом

Наличие бронхиальной астмы у родственников и работа в условиях низких температур увеличивает риск развития аллергии на холод. Об этом в разговоре с Lenta.ru рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам эксперта, проявления так называемой «морозной аллергии» зачастую локализуются на открытых участках тела, таких как лицо, уши, руки, верхние дыхательные пути и губы. Симптомами аллергии Умнов назвал гиперемию, отечность, а также кожный зуд. Некоторые пациенты могут жаловаться на сухость и шелушение в области губ.

Также врач добавил, что при аллергии на холод дополнительно могут развиваться конъюнктивит, ринит с чиханием и выделениями из носа, и бронхоспазм. Главное, по словам врача, не путать аллергию с обморожением.

«В отличие от обморожения, симптомы аллергии на холод исчезают быстро после возвращения в теплое помещение», — отметил Умнов.

Эксперт советует в холодное время года обрабатывать открытые участки кожи специальными мазями, а на губы наносить гигиеническую помаду. Если аллергия уже проявилась, то нужно помазать участок кожи мазью против аллергии во избежание дальнейшего раздражения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у детей в России все чаще выявляют «взрослые» болезни. Среди часто встречающихся сегодня болезней у детей — хронические панкреатиты, восточноазиатская болезнь моя-моя, поражающая артерии мозга, и даже инсульты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:59
Маленький нос — не приговор: сексолог развенчала популярный миф о мужчинах
16:48
Изъяты во время обыска: суд отказал Лерчек в возврате ювелирных украшений
16:40
Ответ найден: почему крещенская вода может долго сохранять свежесть
16:34
Сигнал из космоса: ученые предупреждают о росте солнечной активности
16:27
Медведя увидели? Военкор объяснил, почему немцы так быстро покинули Гренландию
16:13
Не обморожение: как проявляется аллергия на холод

Сейчас читают

Медведя увидели: почему немецкий контингент слился из Гренландии
В Петербурге 47-летняя фанатка Виктора Цоя умерла на его могиле
«Уже пора»: Анита Цой сделала заявление про пополнение в семье
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026