Баланс интересов: Джиган потребовал признать брачный договор с Самойловой недействительным

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 2 335 0

Суд не развел знаменитостей.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Адвокат Сергей Жорин: Джиган потребовал признать брачный договор с Самойловой недействительным

Рэпер Джиган потребовал признать брачный договор с Самойловой недействительным. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат музыканта Сергей Жорин. Бракоразводный процесс приостановлен из-за нового ходатайства стороны музыканта. 

Учитывая новые обстоятельства, дело будет передано в Савеловский суд, где, в свою очередь, защита артиста намерена доказать неправомерность соглашения, подписанного в 2020 году.

«Сегодня в рамках бракоразводного процесса нами был заявлен встречный иск ор признании брачного договора недействительным и разделе совместно нажитого имущества. Мы заявили ходатайство об объединении требования Оксаны о расторжении брака и нашего встречного иска в одно производство и направлении материала в районный суд. Наше ходатайство было удовлетворено», — заявил Жорин.

Суд 17 ноября дал Самойловой и Джигану два месяца на примирение. Блогер утверждала, что намерена довести бракоразводный процесс до конца. Она подала заявление о расторжении брака 6 октября 2025 года. Джиган, в свою очередь, направил в суд ходатайство о примирении. Супруги разводятся после 13 лет брака. У знаменитостей четверо детей: Ариела, Лея, Майя и Давид.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Самойлова назвала причину развода с Джиганом.

