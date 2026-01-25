Ловушка стройности: как препараты для похудения влияют на восприятие тела

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

Люди стремятся купить «правильную» форму, но попадают в новый круг зависимости.

Какие побочные эффекты от похудения на препаратах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: Препараты для похудения никак не влияют на восприятие тела

Современные лекарства на основе гормонов для похудения не способны избавить людей от деструктивных отношений с собственным телом и едой. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на мнение психотерапевта и социального критика Сьюзи Орбах.

Специалист подчеркивает, что фармацевтическая индустрия вместе с производителями косметики и продуктов питания фактически наживается на комплексах потребителей. Хотя инъекции и таблетки дают временное облегчение, избавляя от навязчивых мыслей о пище, они лишь маскируют психологические травмы.

Однако, несмотря на снижение цен и доступность таблетированных форм, системный кризис самовосприятия никуда не исчезает. Люди стремятся купить «правильное» худое тело, но попадают в новый круг зависимости от корпораций, которые наживаются на их комплексах и страхах.

Эксперт отмечает, что пищевая индустрия продолжает внедрять этику жадности, предлагая ультрапереработанные продукты, стимулирующие аппетит. Теперь те же компании запускают линейки с маркировкой «дружелюбно к ГПП-1» (гормон сытости и контроля сахара), чтобы сохранить доходы от потребителей с подавленным аппетитом.

Важной проблемой остается и социальный аспект: побочный эффект в виде осунувшегося лица требует дорогих косметических процедур, а те, кто не может принимать лекарства, сталкиваются с новой дискриминацией.

По мнению эксперта, агрессивный маркетинг новых препаратов приводит к появлению специфических побочных эффектов, таких как «лицо ГПП-1» — изможденный вид из-за резкой потери веса, требующий дорогостоящих филлеров.

Статистика показывает, что большинство пациентов возвращаются к исходному весу в течение двух лет после прекращения медикаментозного похудения.

Орбах призывает вернуться к истокам и формировать здоровое отношение к голоду и насыщению еще в младенчестве, чтобы разорвать порочный круг тревожности по поводу своего тела. Она подчеркивает, что истинное удовольствие от еды и принятие особенностей организма станут лучшим противовесом власти индустрий, заинтересованных в бесконечном исправлении человеческих тел ради коммерческой выгоды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:10
«Спасибо, что был с нами!» — умер экс-гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов
16:05
«Моя любовь родилась»: супруга Александра Петрова трогательно поздравила его с 37-летием
15:42
«Лучший голос земли»: Уиткофф похвалил переводчика Путина
15:20
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем российского студенчества
15:00
Ловушка стройности: как препараты для похудения влияют на восприятие тела
14:54
«Трудный путь»: Песков о том, когда удастся заключить мир с Украиной

Сейчас читают

Случаев завоза вируса Нипах из Индии в Россию не зафиксировали
«Паники не было»: таксист о спасении женщины и ребенка из упавшего в канал авто
Американцы в панике опустошили полки магазинов в ожидании зимнего шторма
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026