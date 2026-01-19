Денежное преображение: Центробанк обновит мелкие купюры

Регулятор стремится привести весь номинальный ряд к единому стилистическому решению.

Обновят ли дизайн купюр в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

ЦБ выпустит модернизированные банкноты в 500, 50 и 10 рублей

Банк России планирует провести модернизацию банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей в период с 2026 по 2028 год. Об этом сообщили в регуляторе.

Согласно официальным материалам Центробанка, основной целью грядущих изменений станет разработка совершенно нового дизайна привычных платежных средств, а также существенное повышение их защитных характеристик.

Специалисты ведомства подчеркивают, что обновление бумажных знаков необходимо для эффективной профилактики фальшивомонетничества. Помимо борьбы с подделками, ЦБ намерен заметно улучшить потребительские свойства наличных денег, чтобы они дольше оставались в хорошем состоянии при активном обороте.

В рамках реализации этого проекта Банк России стремится привести весь номинальный ряд к единому стилистическому решению. Важно, чтобы сохранялась преемственность привычных цветовых гамм, но при этом купюры должны легко идентифицироваться как обычными гражданами, включая людей с нарушениями зрения, так и банкоматами или терминалами.

«Банк России будет проводить адаптацию счетно-сортировального оборудования к обработке модернизированных банкнот номиналом 10, 50, 500 и 1 000 рублей. Выпуск обновленного программного обеспечения позволит одновременно обрабатывать банкноты любых модификаций, что также снизит трудозатраты подразделений Банка России на обработку денежных знаков», — пояснили в пресс-службе регулятора.

