Без паники: как действовать при заморозке банковского перевода

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 16 0

Попытки срочно вывести деньги могут только ухудшить ситуацию и привести к расширенной проверке счетов.

Что делать при заморозке банковского перевода

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Финансист Кузнецова: при блокировке перевода не нужно совершать его повторно

Если банк приостановил перевод, в том числе между собственными счетами, главное — не паниковать и не пытаться срочно изменить ситуацию. Об этом заявила финансист, экономист и инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова в беседе с изданием Газета.ру.

По ее словам, самая частая ошибка — повторять перевод, дробить сумму или срочно выводить деньги через другие банки. В условиях усиленного финансового мониторинга такие действия воспринимаются алгоритмами как дополнительные признаки риска и могут привести к расширенной проверке по всем счетам. Банки при этом блокируют не людей, а определенные модели операций, даже если они формально законны.

Эксперт рекомендовала сначала выяснить точную причину приостановки операции, обратившись в банк через чат, горячую линию или отделение. Это может быть проверка по 115-ФЗ, подозрение на нетипичную операцию, признаки мошенничества или техническая пауза. Без понимания причины дальнейшие шаги будут бесполезны.

Как правило, банк запрашивает подтверждение цели перевода и источника средств — договор, счет, расписку или краткое письменное пояснение. В нем важно четко указать, кому перевод, за что и откуда деньги, без лишних деталей и эмоций.

Проверки могут занять от нескольких часов до нескольких рабочих дней. В этот период не стоит менять финансовое поведение. Если банк откажет в операции, клиент вправе запросить письменное объяснение и варианты дальнейших действий. При этом, подчеркнула Кузнецова, банк не имеет права изъять деньги, а может лишь временно ограничить операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие переводы считаются подозрительными с января 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

