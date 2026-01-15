Прозрачные операции: какие переводы считаются подозрительными с января

Аналитик Замалеева: банки усиливают контроль над переводами ради прозрачности

С 1 января российские банки усиливают контроль за денежными операциями граждан в соответствии с обновленными правилами Центробанка и Росфинмониторинга. О том, какие онлайн-переводы попадают под категорию подозрительных, рассказало агентство «ПРАЙМ».

Как пояснила аналитик Гаянэ Замалеева, ключевая перемена заключается в переходе к анализу всей финансовой стратегии пользователя, а не проверке каждой транзакции по отдельности.

Теперь система изучает общую логику перемещения средств и ищет отклонения от привычного поведения владельца счета. Под пристальное внимание попадают систематические зачисления от различных лиц, особенно если они совершаются равными долями без ясной экономической цели.

Также триггерами для блокировки могут стать попытки искусственного дробления сумм, резкий всплеск активности по карте без подтвержденного легального дохода или явное несоблюдение пропорций между официальной зарплатой и реальными оборотами.

Особую осторожность стоит проявлять при заполнении комментариев к платежам.

«Отдельный „триггер“ — указание в назначении платежа формулировок с коммерческим оттенком при операциях между частными лицами. Это явный сигнал для системы мониторинга, что личная карта фактически используется как расчетный счет», — отмечает Замалеева.

Эксперты подчеркивают, что бытовые нужды, такие как отправка денег родным, возвраты долгов друзьям или подарки, по-прежнему разрешены и не вызывают подозрений, если они не превращаются в постоянный бизнес-процесс.

Даже перевод крупного капитала не станет поводом для санкций, если он понятен банку и вписывается в финансовый профиль человека. В случае возникновения сомнений банк имеет право затормозить операцию, потребовать оправдательные документы или даже временно ограничить работу онлайн-приложения.

Специалисты настоятельно рекомендуют не применять персональные дебетовые карты для ведения предпринимательской деятельности. Важно, чтобы любые регулярные поступления были легализованы, а сопроводительный текст к переводу точно отражал суть сделки.

