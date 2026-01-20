В городе сильно ухудшилась видимость, синоптики предупреждают о сохранении такой ситуации до середины недели.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Меланхолично-мистическая атмосфера царит в Петербурге. Мегаполис оказался на стыке холодного и теплого фронтов, город окутал густой туман. Небо сливается с Невой и лежащим на улицах снегом. Чтобы рассмотреть знаменитые достопримечательности, нужно подходить к ним буквально вплотную.

Видимость на дорогах не более нескольких метров. И при этом — гололедица. Такая погода задержится в северной столице до середины недели.

Ранее, писал 5-tv.ru, холода бьют рекорды в Сибири и на Урале. Там январь рискует стать самым холодным за всю историю наблюдений. Десятки людей находятся в больницах с обморожением, не выдерживают экстремального минуса ни коммуникации, ни техника. В Красноярске ночью температура опускается до минус 40 градусов, а в отдельных районах края переваливает за отметку минус 50. Электросети, несмотря на мороз, буквально раскалены. Жители массово включают обогреватели, тепловентиляторы и дополнительные радиаторы. Сети не выдерживают пиковых нагрузок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.76
-0.07 90.16
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:16
Цепная реакция: более 100 машин столкнулись на трассе в Мичигане
8:08
Выверты генетики: почему дети становятся выше родителей
8:03
Politico: Трамп отказался от встречи с Зеленским в Давосе
7:52
Бешенство у человека: что делать сразу после укуса животного и первые симптомы болезни
7:48
Силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника за ночь над регионами России
7:47
От Сибири до юга: полярное сияние озарило небо над регионами России

Сейчас читают

Медведя увидели: почему немецкий контингент слился из Гренландии
Рособрнадзор утвердил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году
В Турции могут изменить правила системы «все включено» в отелях
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026