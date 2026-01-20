Парящий Енисей и замерзшие градусники: как Сибирь переживает экстремальные морозы

Россию стремительно сковывают арктические морозы. Уже на этой неделе они придут в центральную часть страны, а уже сейчас холода бьют рекорды в Сибири и на Урале — там вообще этот январь рискует стать самым холодным за всю историю наблюдений.

Десятки людей — в больницах с обморожением, не выдерживают экстремального минуса ни коммуникации, ни техника. Корреспондент «Известий» Владислав Томашаускас рассказал о том, когда ждать тепла.

Парящий Енисей является ярким признаком того, что столбики термометров в Красноярске «придавило» морозом. Ночью температура опускается до минус 40 градусов, а в отдельных районах края переваливает за отметку минус 50. Жители делятся в социальных сетях кадрами замерзающих градусников.

Уже побит 20-летний рекорд самого холодного дня. Аварийные бригады дежурят круглосуточно. На коммунальных сетях устраняют аварии, из-за которых только в Красноярске жители 40 домов на время остались без воды.

Электросети, несмотря на мороз, буквально раскалены. Жители массово включают обогреватели, тепловентиляторы и дополнительные радиаторы. Сети не выдерживают пиковых нагрузок.

На берегу Байкала практически полностью выгорела гостиница. Из здания эвакуировались пять человек, им пришлось срочно выбежать на мороз в легкой одежде.

Житель Новосибирска пытался отогреть автомобиль с помощью тепловой пушки, но двигатель завести не успел. Вместо этого вспыхнул моторный отсек.

Жителям Иркутска сегодня и вовсе пришлось добираться на работу пешком. Часть автобусов просто не вышла на рейсы, якобы техника не выдержала экстремального холода, еще и не хватает дизтоплива для низких температур.

«Перевозчика надо убирать тогда. Логика в следующем. Люди страдать не должны. Не хотят и не могут, зачем тогда идти этим заниматься?» — заявил мэр Иркутска.

Некоторые, вопреки здравому смыслу, ищут в морозе приключения. Так, красноярские альпинисты решили устроить экстремальную ночевку на Торгашинском хребте в самую холодную ночь года.

«Сегодня ожидается минус 45 на вершине горы. По ощущениям еще ниже», — сказал один из альпинистов.

Они спали в обычных палатках, многослойно утеплив пол карематами, закутавшись в несколько спальников и термобелье. Цель такого похода — тренировка и подготовка к разным ситуациям, которые могут случиться на горных маршрутах. Якобы им даже удалось хорошо отдохнуть.

«Обморозил чуть-чуть себе щеку и нос. Это произошло, видимо, за пару часов последних этой ночевки. Но в целом, шесть с половиной часов проведя в спальнике в обычной палатке без печки. Ночевка была проведена идеально», — поделился альпинист Сергей Ткаченко.

В таких условиях долго находиться на улице опасно — все массовые мероприятия отменены. И все же, как говорит народная мудрость, «сибиряк не тот, кто мерзнет, а тот, кто хорошо одевается».

«Очень сильно утеплилась, ноги и руки — все. Очень холодно. Да, все равно холодновато», — рассказала местная жительница.

«Парящий Енисей вместе с морозом создают уникальные декорации для фотосессии по-сибирски. Деревья укутаны белоснежным инеем, румянец на щеках обеспечен. Остается лишь не замерзнуть, пока позируешь», — поделился корреспондент «Известий» Владислав Томашаускас.

По прогнозам синоптиков, грядущая ночь станет одной из самых холодных за сезон, и морозы не отпустят Сибирь до конца недели, продолжая испытывать людей, технику и инфраструктуру на прочность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX