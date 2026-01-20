Цепная реакция: более 100 машин столкнулись на трассе в Мичигане
Спасатели и дорожные службы продолжают расчищать дорогу, чтобы восстановить движение.
Фото, видео: 5-tv.ru
Более 100 машин столкнулись на трассе в Мичигане
Пожалуй, самая массовая авария в истории американского Мичигана произошла на одной из трасс штата. Более ста машин врезались друг в друга из-за мощного снегопада.
Стихия сильно занесла дорогу, а видимость, по сути, снизилась до нуля, что и привело к цепному столкновению, в котором десятки людей получили травмы. Автостраду оперативно перекрыли. Сейчас спасатели и дорожные службы убирают с проезжей части машины, чтобы восстановить движение.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Великом Новгороде автобус врезался в жилой дом. В момент аварии в салоне транспортного средства находились три пассажира. Никто из них за медицинской помощью обращаться не стал. Водителя с места происшествия доставили бригадой скорой помощи в центральную городскую клиническую больницу.
Также похожий инцидент произошел во Владимирской области. В Муроме в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и еще одного автомобиля пострадали семь человек. Шестерым была назначена амбулаторная терапия, одного пострадавшего госпитализировали.
