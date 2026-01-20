От Сибири до юга: полярное сияние озарило небо над регионами России

Красные и фиолетовые всполохи в небе заметили жители Сочи, Краснодара и Крыма — явление нетипичное для этих широт.

Полярное сияние озарило небо над регионами России

Красивое полярное сияние озарило этой ночью небо над многими регионами России. Наиболее яркими кадрами делятся жители Красноярска, Мурманска, Ханты-Мансийска и Новосибирска.

В Сочи, Краснодаре и Крыму жители увидели нетипичные для этих широт красные и фиолетовые блики. Причиной астрономического явления стали вспышки на Солнце. Возле Земли разбушевался сильнейший радиационный шторм. Он стал самым сильным с начала века.

Большинству людей мощный выброс плазмы не угрожает. Магнитное поле и атмосфера все отразят. Но ученые предупреждают об опасности облучения пассажиров и экипажей самолетов в полярных районах, а также космонавтов на МКС. Кроме того, сбой может произойти в работе спутников и другой электроники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, упадет ли на Землю комета 3I/ATLAS. Наибольшего приближения к Солнцу комета достигла еще 29 октября 2025 года, а сейчас она находится на расстоянии около 270 миллионов километров от Земли, что почти вдвое дальше, чем расстояние от нашей планеты до Солнца.

