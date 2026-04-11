«Мама, я домой еду!» — бойцы, вернувшиеся из плена, созвонились с родными

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 25 0

Освобожденные военные сейчас находятся в Белоруссии.

Фото, видео: МО РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские бойцы, вернувшиеся из плена, созвонились с родными

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными. Кадры их разговоров публикует 5-tv.ru.

«Мам, привет. Я обменялся, я домой еду!» — сообщил матери один из бойцов.

В первую очередь военные звонят матерям и женам, которые не в силах сдерживать эмоции, услышав долгожданную новость. Сразу после радостного известия бойцы спешат узнать, как себя чувствуют их родные.

Сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии, куда их отправили сразу после обмена. Однако уже сегодня вечером самолет с освобожденными бойцами должен приземлиться в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате обмена на родину удалось вернуть 175 российских военнослужащих, а также последних семерых жителей Курской области, которых Киев удерживал незаконно. Им оказывается психологическая и первичная медицинская помощь.

Взамен украинской стороне были переданы 175 военнопленных боевиков ВСУ. Посредником в этом процессе выступили ОАЭ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

