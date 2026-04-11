Освобожденные военные сейчас находятся в Белоруссии.
Фото, видео: МО РФ; 5-tv.ru
Российские бойцы, вернувшиеся из плена, созвонились с родными
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными. Кадры их разговоров публикует 5-tv.ru.
«Мам, привет. Я обменялся, я домой еду!» — сообщил матери один из бойцов.
В первую очередь военные звонят матерям и женам, которые не в силах сдерживать эмоции, услышав долгожданную новость. Сразу после радостного известия бойцы спешат узнать, как себя чувствуют их родные.
Сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии, куда их отправили сразу после обмена. Однако уже сегодня вечером самолет с освобожденными бойцами должен приземлиться в Москве.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате обмена на родину удалось вернуть 175 российских военнослужащих, а также последних семерых жителей Курской области, которых Киев удерживал незаконно. Им оказывается психологическая и первичная медицинская помощь.
Взамен украинской стороне были переданы 175 военнопленных боевиков ВСУ. Посредником в этом процессе выступили ОАЭ.
