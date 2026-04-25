Гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева обязали явиться к следователю 27 апреля
То же самое касается еще нескольких сотрудников издательства.
Генерального директора «Эксмо» Евгения Капьева и еще нескольких сотрудников издательства обязали явиться к следователю 27 апреля. Об этом сообщили 5-tv.ru в пресс-службе издательства.
Уточняется, что Капьев и другие сотрудники пребывают в статусе свидетелей.
Ранее, 21 апреля, стало известно, что правоохранители задержали и допросили Капьева, а также нагрянули с обысками к менеджменту издательской группы «Эксмо-Аст» — их подозревают в разработке схемы по производству и распространению ЛГБТ*-литературы среди несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации.
Также по этому делу был допрошен директор по дистрибуции, финансовый директор и заместитель редакции по коммерческой деятельности.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-глава Popcorn Books Дмитрий Протопопов** пошел на сделку со следствием по делу об экстремизме. Он уже дал признательные показания на топ-менеджеров издательства «Эксмо». Сейчас он вместе с еще двумя сотрудниками находится под домашним арестом.
* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.
** — внесен в перечень террористов и экстремистов.
