Гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева обязали явиться к следователю 27 апреля

Генерального директора «Эксмо» Евгения Капьева и еще нескольких сотрудников издательства обязали явиться к следователю 27 апреля. Об этом сообщили 5-tv.ru в пресс-службе издательства.

Уточняется, что Капьев и другие сотрудники пребывают в статусе свидетелей.

Ранее, 21 апреля, стало известно, что правоохранители задержали и допросили Капьева, а также нагрянули с обысками к менеджменту издательской группы «Эксмо-Аст» — их подозревают в разработке схемы по производству и распространению ЛГБТ*-литературы среди несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации.

Также по этому делу был допрошен директор по дистрибуции, финансовый директор и заместитель редакции по коммерческой деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-глава Popcorn Books Дмитрий Протопопов** пошел на сделку со следствием по делу об экстремизме. Он уже дал признательные показания на топ-менеджеров издательства «Эксмо». Сейчас он вместе с еще двумя сотрудниками находится под домашним арестом.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

** — внесен в перечень террористов и экстремистов.