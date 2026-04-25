Иномарка врезалась в забор «дачи Берии» в Москве

Светлана Стофорандова
Ограждение культурного объекта повреждено.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Москве автомобиль Porsche Taycan врезался в забор исторического здания, расположенного по адресу
5-й Лучевой просек, 14. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Иномарка протаранила ограждение, которое является частью усадьбы купца 1-й гильдии П. В. Цигеля, строение также называют дачей Лаврентия Берии.

Информация о состоянии водителя и деталях происшествия уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Гатчинском районе Ленинградской области в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком, перевозившим минеральные удобрения, пострадало 25 человек, двое из них погибли. В больницы доставили 23 пострадавших, среди которых шесть находятся в среднем состоянии, а четыре — в тяжелом.

Обстоятельства происшествия выясняются. Перекресток, где случилось ДТП, регулируется светофором, и в сейчас проверяется версия о возможном проезде на запрещающий сигнал. По факту аварии уже возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Иномарка врезалась в забор «дачи Берии» в Москве
