Приглашение Путина в «Совет мира» вызвало обеспокоенность в Британии

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 45 0

Премьер Кир Стармер может войти в совет по сектору Газа, но официального приглашения он пока не получил.

Почему приглашение Путина в Совет мира волнует Британию

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: приглашение Путина в «Совет мира» вызывает сомнения в Британии

Президент России Владимир Путин был приглашен в «Совет мира» по Газе американским коллегой Дональдом Трампом, в связи с чем у Великобритании возникли вопросы о повестке дня. Об этом сообщается в материале британской газеты The Guardian. Подчеркивается, что Трамп, судя по всему, хочет видеть в совете только лидеров стран, дружественных ему.

«Приглашение Путину… Вызывает дополнительные вопросы о предполагаемой повестке дня совета директоров», — сказано в статье.

Дональд Трамп — председатель «Совета мира» по Газе, в составе «учредительного исполнительного совета» — бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и действующий госсекретарь США Марко Рубио, а также специальный посланник президента Штатов Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и глава Всемирного банка Аджай Банга.

Кроме того, известно, что Дональд Трамп направил приглашения лидерам Аргентины, Парагвая, Турции, Египта, Канады и Таиланда. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков подтвердил, что президент Александр Лукашенко получил приглашение и готов взять на себя «благородную ответственность за построение прочного мира».

При этом, по данным издания, на прошлой неделе премьер-министру Великобритании Киру Стармеру тоже было предложено стать членом организации, хотя он ожидал официального приглашения. Кремль тем временем изучает свое приглашение и ожидает контакта с американской стороной для прояснения деталей.

Ранее 5-tv.ru Путин обсудил с членами Совбеза участие РФ в строительстве многополярного мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.76
-0.07 90.16
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:51
Скандал в семье Бекхэм: старший сын Бруклин вывалил серию обвинений родителям
9:47
Роскачество обнаружило недостатки у 20 производителей светодиодных ламп
9:13
Приглашение Путина в «Совет мира» вызвало обеспокоенность в Британии
9:00
Знал, чего хотят женщины: чем запомнился миру модельер Валентино Гаравани
9:00
Пережил своего друга: как живет обезьяна Майкла Джексона после смерти певца
8:48
Житель Турции приютил десятки уличных кошек из-за морозов

Сейчас читают

Медведя увидели: почему немецкий контингент слился из Гренландии
Секс спасут носки: невролог рассказал, почему холодные ноги «крадут» оргазм
Рособрнадзор утвердил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026