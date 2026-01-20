Приглашение Путина в «Совет мира» вызвало обеспокоенность в Британии

The Guardian: приглашение Путина в «Совет мира» вызывает сомнения в Британии

Президент России Владимир Путин был приглашен в «Совет мира» по Газе американским коллегой Дональдом Трампом, в связи с чем у Великобритании возникли вопросы о повестке дня. Об этом сообщается в материале британской газеты The Guardian. Подчеркивается, что Трамп, судя по всему, хочет видеть в совете только лидеров стран, дружественных ему.

«Приглашение Путину… Вызывает дополнительные вопросы о предполагаемой повестке дня совета директоров», — сказано в статье.

Дональд Трамп — председатель «Совета мира» по Газе, в составе «учредительного исполнительного совета» — бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и действующий госсекретарь США Марко Рубио, а также специальный посланник президента Штатов Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и глава Всемирного банка Аджай Банга.

Кроме того, известно, что Дональд Трамп направил приглашения лидерам Аргентины, Парагвая, Турции, Египта, Канады и Таиланда. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков подтвердил, что президент Александр Лукашенко получил приглашение и готов взять на себя «благородную ответственность за построение прочного мира».

При этом, по данным издания, на прошлой неделе премьер-министру Великобритании Киру Стармеру тоже было предложено стать членом организации, хотя он ожидал официального приглашения. Кремль тем временем изучает свое приглашение и ожидает контакта с американской стороной для прояснения деталей.

