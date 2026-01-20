В России заработали новые правила для выезда за рубеж с детьми до 14 лет

Ребенку теперь обязательно нужен заграничный паспорт для выезда в ряд стран ближнего зарубежья.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

В России сегодня заработали новые правила выезда за границу с детьми. Для поездок ребенку теперь понадобится загранпаспорт.

Раньше несовершеннолетние до 14 лет могли выехать в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию по свидетельству о рождении. Ужесточение правил объясняют тем, что в этом документе нет фотографии. И точно установить личность ребенка невозможно.

Для подростков с 14 лет и взрослых ничего не изменится. Они по-прежнему смогут пересекать границы пяти республик ближнего зарубежья по внутреннему российскому паспорту.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия поднялась на 46-ю строчку в международном рейтинге стран с самыми «сильными» паспортами.

На текущий момент россиянам открыт свободный въезд в 113 иностранных государств. Подобный результат зафиксирован и у Турции, которая разделила с Россией одну позицию в списке.

Согласно актуальным данным, лидером мирового рейтинга остается Сингапур, чьи граждане имеют право беспрепятственно посещать 192 страны. На втором месте расположились Южная Корея и Япония с показателем в 188 направлений.

