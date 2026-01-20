Европейские ценности: в Польше отменили слова «муж» и «жена» при оформлении брака

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Варшава подстраивается под требования ЕС.

Где в Европе разрешены однополые браки*

В Польше отменили слова «муж» и «жена» при оформлении брака

В польских свидетельствах о заключении брака больше не будут использоваться традиционные слова «муж» и «жена». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную в Министерстве информатизации страны.

Согласно официальным данным, министр Кшиштоф Гавковский уже подписал соответствующее распоряжение, которое инициирует масштабную реформу в системе регистрации актов гражданского состояния. Вместо привычных определений, указывающих на пол супругов, в обновленных бланках появятся нейтральные термины «первый супруг» и «второй супруг». Такие корректировки коснутся всех документов, оформляемых в государственных органах при создании новой семьи.

В профильном ведомстве подчеркнули, что подобные нововведения продиктованы необходимостью юридического признания однополых пар*. Реформа позволит легализовать в Польше союзы лиц одного пола, которые были заключены за пределами республики — в других иностранных государствах.

Отмечается, что еще в ноябре 2025 года Суд Евросоюза обязал Варшаву признавать ЛГБТ-браки*, зарегистрированные на территории стран-членов ЕС.

Нынешнее национальное законодательство Польши по-прежнему не содержит норм, разрешающих регистрацию подобных семейных форм непосредственно внутри страны. Но власти вынуждены адаптировать документооборот под требования коллективной Европы.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

