«Рекорды по впечатлительности»: Лавров о начале 2026 года

Правила международной политики, по мнению дипломата, начали переписывать.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Лавров: 2026 год начался с потрясения — атаки США на Венесуэлу

Начало 2026 года оказалось очень впечатляющим. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

«То, что вобрал в себя первый период 20-дневный 2026 года, я думаю, побьет все рекорды по впечатлительности, которые оставил после себя год 2025-й. <…> Мы стали свидетелями беспрецедентных событий: грубого вооруженного вторжения США в Венесуэлу с десятками убитых и раненных. Свидетелями захвата и вывоза из страны законного президента Николаса Мадуро с его супругой», — отметил дипломат.

Кроме того, мы наблюдаем угрозы от Соединенных Штатов в адрес Кубы и других стран Латинской Америки и Карибского региона. Беспокоят Лаврова и откровенные попытки дестабилизировать обстановку в Иране.

Глава ведомства подчеркнул, что происходит перечеркивание прежних правил политики. Вместо этого начал действовать принцип «кто сильнее, тот и прав». Такая политика и стремление президента США Дональда Трампа переписать требования международного поведения стали потрясением для Европы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Трамп больше не считает нужным думать о мире.

