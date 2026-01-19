«Не чувствую себя обязанным»: Трамп больше не считает нужным думать о мире

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 45 0

Президент США не забыл напомнить, что «остановил более восьми войн».

Почему Трамп не хочет думать о мире

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Тема:
Нобелевская премия

Трамп не считает нужным думать о мире, потому что не получил Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп больше не считает нужным думать о мире, поскольку ему не вручили Нобелевскую премию мира. Это следует из письма главы Белого дома премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере. Текст письма обнародовал журналист телеканала PBS Ник Шифрин в социальной сети X.

В послании американский лидер напомнил, что остановил более восьми войн и не понимает, почему он не заслужил Нобелевскую премию мира. Теперь, по его словам, он не чувствует себя обязанным думать о мире. Трамп добавил, что будет думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов.

Более того, президент США усомнился в праве Дании на владение Гренландией, потому что та якобы не смогла защитить остров от России и Китая. По словам главы Белого дома, мир не будет в безопасности, пока у США нет полного контроля над Гренландией.

Также в письме Трамп утверждал, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с момента его основания, и потребовал у альянса сделать что-нибудь в ответ для США.

Трамп много раз заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время первого срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года подтвердил намерение рассмотреть эту возможность. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер прежде поставил под сомнение право Дании на контроль над территорией и заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов.

Дональд Трамп утверждал, что оборона Гренландии в настоящее время не представляет собой серьезную силу, и выражал опасения, что Россия или Китай якобы могут занять остров, если это не сделают США. Российская сторона наличие подобных планов опровергала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что будет с Канадой после присоединения Гренландии к США.

