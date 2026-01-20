Американец почти год плыл на яхте ради россиянки и получил срок

Гражданин США Чарльз Уэйн Зиммерман почти год плыл на яхте ради встречи со своей девушкой из Казани. Однако по прибытии в Россию он был признан виновным в незаконной перевозке через таможенную границу оружия и боеприпасов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Установлено, что 1 июля 2024 года Зиммерман отправился в длительное плавание на своей прогулочной яхте. За почти год путешествия он прошел маршрут через Азорские острова, Майорку и Сицилию, а также сделал остановку в турецком городе Амасра, после чего вошел в акваторию Черного моря. Мужчина пришвартовал яхту в морском порту Сочи 19 июня 2025 года, где был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, на борту яхты находилось огнестрельное оружие и боеприпасы, которые иностранец не задекларировал при пересечении границы. В ходе осмотра судна оружие было обнаружено и изъято. В суде американец полностью признал вину.

«Суду Зиммерман рассказал, что через сеть Интернет познакомился с девушкой, которая проживает в Казани, и решил поехать к ней в Россию на своей яхте. Отправляясь в путь, он не озаботился изучением законов Российской Федерации и полагал, что оружие, которое хранилось у него на яхте для самообороны, просто всегда должно оставаться на борту», — говорится в сообщении.

Центральный районный суд Сочи признал Зиммермана виновным в незаконной перевозке и перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Законность и обоснованность приговора в апелляционном порядке подтвердил Краснодарский краевой суд. Решение вступило в законную силу.

