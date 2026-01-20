Названы самые подешевевшие продукты в России с начала года

Диана Кулманакова
Базовый рацион граждан стал доступнее.

Что из продуктов подешевеет в ближайшее время в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Руспродсоюз: капуста стала самым подешевевшим продуктом в РФ 

Белокочанная капуста возглавила список товаров, стоимость которых максимально снизилась в отечественных магазинах с начала января текущего года. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные профильной ассоциации «Руспродсоюз».

Проведенный специалистами анализ показал, что в середине января цена капусты упала на 27,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Такая динамика позволила этому овощу занять лидирующую позицию в рейтинге наиболее доступных продовольственных позиций.

Кроме того, эксперты зафиксировали значительный спад стоимости куриных яиц. Если сравнивать с показателями за год, эта продукция стала обходиться потребителям на 21,1% дешевле.

Также специалисты «Руспродсоюза» включили в перечень подешевевшего продовольствия картофель и репчатый лук. Стоимость «второго хлеба» снизилась на те же 21,1%, что и в случае с яйцами.

Ситуация с луком также радует покупателей: его средняя стоимость в розничных точках продаж упала на 16,9% за год.

